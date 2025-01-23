«Патрики» работают на выживание

Выжить на «Патриках»: как пишет Forbes со ссылкой на исследование компании Commonwealth Partnership, 53% заведений, которые открылись на Патриарших прудах с 2015 года, проработали в этой локации менее года, 19% кафе продержались по три-четыре года. И только 12% — больше пяти лет. О круговороте точек общепита в самом престижном районе столицы — Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Больше половины проектов на Патриарших прудах, которые открылись за последние десять лет, не проработали и года. При этом средний срок жизни ресторана в этой локации, как по заветам Фредерика Бегбедера, составил три года. Со статистикой закрытий не согласен совладелец ресторана «МариVanna» на Патриарших Андрей Федорин. По его словам, она не совсем точна, но даже в ситуации, когда попасть в местные заведения без брони — почти невыполнимая задача, круговорот заведений налицо:

«Сменность, конечно, очень высокая. Можно найти какие-нибудь точки, где уже пятый или шестой, наверное, проект работает. Они все закрывались. Очень много заработать на "Патриках" нельзя, потому что арендная ставка съедает практически все. Это именно в последние годы.

Начало популярности Патриарших прудов — это примерно 2012-й, в 2015-2016 годах все дошло до кульминации. Сейчас, может быть, даже интерес чуть-чуть спал».

Впрочем, некоторые рестораны «переезжают» с «Патриков» именно потому, что там стало «слишком гламурно». Так, в частности, объяснил свое решение создатель легендарного Uilliam’s. Он проработал на Малой Бронной 13 лет и закрылся в конце сентября. В целом интерес к сегменту общепита в этом районе стабильно растет: за последние десять лет число заведений выросло почти на 40%.

Но даже высокий поток клиентов не покрывает стоимость аренды, продолжает совладелец ресторана «МариVanna» Андрей Федорин: «Стометровое помещение в месте, не очень хорошо оснащенном всей инфраструктурой, может стоить в месяц примерно 2 млн руб. и больше. Это запредельно высокие ставки, которые мешают работать не только просто нормальным ресторанам, но и очень хорошим. В основном выживают ресторанные группы, которые могут открыть ресторан на Патриарших, который будет работать, допустим, в ноль или даже, может, в минус, но будет при этом очень популярным. Дальше они похожие концепции будут открывать в местах с не столь высокой арендой».

Тенденцию к миграции ресторанов в другие локации подтверждает и директор оператора сети фудхоллов Market Liner Максим Гуржий. Но, по его словам, столь же популярных мест в городе, как Патриаршие, пока не найти: «Чтобы выдержать такую стоимость аренды, необходима большая площадь для оборачиваемости. Там нет таких больших площадей, поэтому рестораторы вынуждены повышать средние чеки. Сети могут себе это позволить. Плюс, конечно, нужен узнаваемый бренд. Если бренд не очень узнаваемый, нет какого-то именитого ресторатора, это требует больших вложений. Малая Никитская набирает обороты, Арбат тоже блещет классными объектами, Никольская, Варварка, но пока настолько популярной, как "Патрики", новой площадки нет».

С этим не согласна ресторанный критик Аня Батурина. Она считает, что удаленные от центра районы — новый тренд: «Проблема не в "Патриках". Просто на них аналитики решили взглянуть наиболее пристально. Там действительно громче всего открываются новые проекты, организовываются вечеринки в честь запусков, поднимается шум в соцсетях, и так с каждым новым проектом. Как только волна хайпа утихает, появляется какое-нибудь новое место. И так по кругу. Миграция ресторанов из центра и правда наблюдается, но этот процесс происходит достаточно медленно.

Все больше классных проектов открывается в районах за Садовым кольцом, а иногда даже за ТТК. Может быть, скоро и до МКАДа доберется вкусная еда».

И число новых модных локаций вырастет, указывают эксперты. И вспоминают цитату одного из героев «Беспринципных»: «Кто с жизнью на "Патриках" справился, того уже ничем не удивить».

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Екатерина Вихарева, Ульяна Горелова