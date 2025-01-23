Тюменская область и ХМАО попали пятерку лучших регионов по уровню качества жизни

В топ-5 лучших регионов России по уровню качества жизни в 2024 году попали два региона Урала. Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив (АСИ), Тюменская область оказалась на четвертом месте, а Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — на пятом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Тюмени

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Тюмени

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выше них в списке оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Также в топ-20 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — он занял 11 место, и Свердловская область, которая заняла 17 место. Как отмечают в АСИ, более половины опрошенных россиян — 54% — считают, что их населенные пункты стали лучше для жизни за последние три года. Наибольшее удовлетворение качеством жизни испытывают жители Чечни, Тюменской области, Севастополя, Ямала и Москвы.

Всего исследовании приняли участие почти 400 тыс. граждан. При составлении рейтинга учитывались статистика и геоаналитика 10 элементов жизни человека — медицина, образование, развитие и прочее.

Ранее ХМАО и ЯНАО возглавили рейтинг бюджетной обеспеченности арктических регионов. Ямал набрал в сводном рейтинге 9,6 баллов, а Югра — 7,2 балла.

Ирина Пичурина