ХМАО и ЯНАО возглавили рейтинг бюджетной обеспеченности арктических регионов

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавили рейтинг бюджетной обеспеченности арктических регионов, представленный Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) по данным за 2020-2023 год. Ямало-Ненецкий АО набрал в сводном рейтинге 9,6 баллов, а Ханты-Мансийский АО — 7,2 балла, следует из исследования «Неравенство арктических регионов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В исследовании учитывались уровень бюджетных расходов на душу населения, доля межбюджетных трансфертов, уровень долговой нагрузки регионального бюджета. Высокие показатели Ямала, Югры и Ненецкого АО (6,9 баллов, третье место) исследователи объясняют их низкой зависимостью от федерального бюджета и низким уровнем долга. Отмечается, что все они являются нефтедобывающими регионами. Среди российских регионов по этому показателю в 2023 году ЯНАО оказался на втором месте, ХМАО — на пятом, Тюменская область на шестом, а Свердловская — на 20-м.

Средние расходы бюджета на человека в год в Ямало-Ненецком АО составили 287 тыс. руб., в Ханты-Мансийском АО — 159 тыс. руб. Высокие затраты Ямала авторы исследования связывают не только с высокой бюджетной обеспеченностью, но и с небольшим числом жителей. В Тюменской области (не является арктическим регионом) на человека в год приходится 143 тыс. руб. из бюджетных средств.

Доля собственных доходов в консолидированном бюджете региона в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 93% (8 место в РФ), в Ханты-Мансийском автономном округе — 92% (10 место в РФ). Высокие позиции регионы занимают и в рейтинге вертикальной бюджетной сбалансированности — этот показатель отображает, насколько регион независим от трансфертов из федерального бюджета. ЯНАО занял второе место, уступив только Москве, на третьем месте — Тюменская область. Ханты-Мансийский АО занял восьмое место, на девятом оказалась Свердловская область.

Авторы отмечают высокий уровень неравенства бюджетной обеспеченности между регионами арктической зоны. Часть регионов (ЯНАО, НАО, ХМАО, Красноярский край, Республика Коми) превышают среднероссийский уровень по показателям сбалансированности бюджета, другие отстают от средних показателей.

Анна Капустина