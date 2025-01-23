Ярославская область готова забрать права по эвакуации машин

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о готовности забрать полномочия по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко / «Вконтакте» Фото: Роман Душко / «Вконтакте»

Глава региона встретился с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым. В ходе встречи губернатор назвал стихийные парковки «больной темой». Он пояснил, что в регион приезжает больше туристов, растет число автовладельцев и среди местных жителей.

«В итоге все паркуются, где могут и как хотят. Заставлены газоны и тротуары. Практика показывает, что эффективно решает эту проблему служба эвакуации. У нас уже создан Центр организации дорожного движения. Мы готовы взять на себя и полномочия по эвакуации, как это уже делают наши коллеги из Москвы и Московской области»,— написал губернатор.

«Ъ» сообщал, что в Москве и Подмосковье власти обладают правом без привлечения сотрудников ГИБДД штрафовать автовладельцев за неправильную парковку и эвакуировать машины нарушителей на штрафстоянку. В правительстве области сообщили, что господин Черников идею губернатора поддержал и «пообещал оказать содействие в решении вопроса».

Алла Чижова