На водозаборе в Березниках вновь произошла авария

В городе Березники произошло частичное отключение водоснабжения. Как сообщил в своем официальном telegram-канале губренатор Прикамья Дмитрий Махонин, предварительно произошел порыв на водоводе водозабора «Усолка». «Бригады водоснабжающей компании уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам», - подчеркнул господин Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГ\Алексей Казаченко Фото: ТГ\Алексей Казаченко

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Березников ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе поставлен на контроль надзорного органа. По данным прокуратуры, на водопроводе между станциями первого и второго подъемов водозабора произошло повреждение, после чего к аварийным ремонтным работам приступили специалисты ООО «БВК».

Осенью прошлого года уже возникали проблемы на водозаборе «Усолка». 9 ноября из строя вышли пять скважин. Тогда же остановка работы была зафиксирована у другого водозабора - «Извер». Причиной нарушения в работе объектов стали неблагоприятные погодные условия