Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спикер Заксобрания Бельский отправился в командировку в зону спецоперации

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отправился в командировку в зону боевых действий. Об этом сам спикер сообщил 23 января в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Бельский / Telegram-канал

Фото: Александр Бельский / Telegram-канал

«Вместе с коллегами-депутатами отправились на прифронтовые территории и в зону СВО. Это наша 20-я гуманитарная командировка, и главная цель — привезти новый груз бойцам Ленинградского полка»,— написал господин Бельский.

По пути делегация посетила город Валуйки Белгородской области и почтила память советского полководца Николая Ватутина. На Аллее Героев петербуржцы возложили цветы к мемориалу, посвященному детям войны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участвующему в спецоперации на Украине Ленинградскому полку присвоили почетное наименование гвардейского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...