Спикер Заксобрания Бельский отправился в командировку в зону спецоперации

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский отправился в командировку в зону боевых действий. Об этом сам спикер сообщил 23 января в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бельский / Telegram-канал Фото: Александр Бельский / Telegram-канал

«Вместе с коллегами-депутатами отправились на прифронтовые территории и в зону СВО. Это наша 20-я гуманитарная командировка, и главная цель — привезти новый груз бойцам Ленинградского полка»,— написал господин Бельский.

По пути делегация посетила город Валуйки Белгородской области и почтила память советского полководца Николая Ватутина. На Аллее Героев петербуржцы возложили цветы к мемориалу, посвященному детям войны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участвующему в спецоперации на Украине Ленинградскому полку присвоили почетное наименование гвардейского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Цедрик