Путин заслушал доклады министров по устранению разлива мазута в Черном море

Президент Владимир Путин провел заседание с членами правительства по разливу нефти в Черном море. С докладами выступили вице-премьер Виталий Савельев, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и глава Минтранса Роман Старовойт.

Господин Савельев сообщил, что из кормовой части танкера «Волгонефть-239» с 19 января откачали более 1100 т мазута, еще 300 т предстоит откачать. По словам господина Старовойта, работы по откачке мазута завершатся до 31 января.

Господин Куренков отметил, что МЧС и Морспасслужба обнаружили на дне и в толще воды Черного моря скопления мазута. Сценарии по их устранению МЧС разработает совместно с Курчатовским институтом. По словам министра, сейчас ведомство также разрабатывает план по подъему затонувших частей танкеров.

Александр Козлов отчитался об уборке пятен мазута с береговой линии. По его словам, после работ по очистке властям предстоит восстановить 280 га пляжей в Краснодарском крае. Для этого потребуется 840 тыс. кубометров песка, что в четыре раза больше объема загрязненного грунта, вывезенного с пляжей. «Это позволит сделать пляж лучше, чем он был до аварии»,— сказал господин Козлов. Он также сообщил, что правительство выделит властям Краснодарского края около 1,5 млрд руб. на возмещение расходов по ликвидации ЧС.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел после крушения танкеров Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Пятна мазута были выброшены на берега Краснодарского края, Крыма и Запорожской области. По данным на 23 января, в Краснодарском крае собрано более 170 тыс. т загрязненного мазутом грунта, в Севастополе — 266,14 т.

Полина Мотызлевская