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Коммерсантъ FM
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Пожар на складе в подмосковном Клину потушен

МЧС России сообщило, что открытое горение в логистическом центре в подмосковном Клину ликвидировано. Идет проливка и разбор конструкции здания. Пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. м. В 18:06 его полностью потушили.

Пожар на складе, который находится на Волоколамском шоссе в Клину, начался примерно в 14:00. По информации ТАСС, сгоревший логистический центр принадлежит компании «Логистера».

Минздрав Московской области сообщал, что за медицинской помощью никто не обращался. Подмосковная прокуратура сообщила, что начала выяснять причины пожара.

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