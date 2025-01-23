Пожар на складе в подмосковном Клину потушен

МЧС России сообщило, что открытое горение в логистическом центре в подмосковном Клину ликвидировано. Идет проливка и разбор конструкции здания. Пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. м. В 18:06 его полностью потушили.

Пожар на складе, который находится на Волоколамском шоссе в Клину, начался примерно в 14:00. По информации ТАСС, сгоревший логистический центр принадлежит компании «Логистера».

Минздрав Московской области сообщал, что за медицинской помощью никто не обращался. Подмосковная прокуратура сообщила, что начала выяснять причины пожара.