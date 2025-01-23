В Вахитовском районе 37 домов на сутки останутся без воды
Водоснабжение 6 февраля на сутки прекратится в 37 домах в Вахитовском районе. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
В Вахитовском районе 37 домов на сутки останутся без воды
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Воду отключат 6 февраля с 9:00 до 9:00 7 февраля по адресам:
- ул. Заводская, 1, 3, 56;
- ул. Камала, 37, 39к, 41, 42, 42а, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
- ул. Межлаука, 53, 53а, 55;
- ул. Нариманова, 40 корпус 2, 40/2, 40/3, 44;
- ул. Татарстан, 70, 72, 72/1;
- ул. Тинчурина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 6, 7, 7а, 9.
Пресс-служба казанского «Водоканала» приносит извинения за временные неудобства.