Водоснабжение 6 февраля на сутки прекратится в 37 домах в Вахитовском районе. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Вахитовском районе 37 домов на сутки останутся без воды

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ В Вахитовском районе 37 домов на сутки останутся без воды

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Воду отключат 6 февраля с 9:00 до 9:00 7 февраля по адресам:

ул. Заводская, 1, 3, 56;

ул. Камала, 37, 39к, 41, 42, 42а, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

ул. Межлаука, 53, 53а, 55;

ул. Нариманова, 40 корпус 2, 40/2, 40/3, 44;

ул. Татарстан, 70, 72, 72/1;

ул. Тинчурина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 6, 7, 7а, 9.

Пресс-служба казанского «Водоканала» приносит извинения за временные неудобства.

Дарья Сайфиева