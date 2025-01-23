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Коммерсантъ FM
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Центробанк Турции второй раз подряд снизил ключевую ставку на 2,5 п. п.

Центральный банк Турции понизил ключевую ставку с 47,5% до 45%. В декабре регулятор впервые с февраля 2023 года опустил ее с 50%.

Решение ЦБ Турции принято в связи со снижением инфляционного давления. «Хотя инфляционные ожидания и ценовое поведение имеют тенденцию к улучшению, они продолжают представлять риски для процесса дезинфляции»,— говорится в заявлении регулятора.

В феврале 2023 года Центробанк Турции повысил ключевую ставку до рекордных 50% и удерживал ее на таком уровне восемь заседаний подряд, чтобы сдержать инфляцию. В декабре темпы роста цен в стране сократились до 44,4% с 47,1% в ноябре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турецкий ЦБ пошел на снижение».

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