В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО к 2030 году построят жилой квартал

Власти Екатеринбурга утвердили проект планировки территории для строительства жилого квартала на месте промзоны в границах переулка Базового и Сибирского тракта возле Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО), сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект дополняет ранее утвержденный план главы Екатеринбурга Алексея Орлова по расширению улицы Яламова и соединению ее с переулком Базовым и Сибирским трактом.

На площади 18,6 га планируется возвести около 199,5 тыс. кв. м жилья для 6,6 тыс. человек, детский сад на 350 мест и школу для 1,1 тыс. учеников. Кроме того, в квартале будут созданы парковки, благоустроены дворы и прилегающие территории. Реализация проекта рассчитана до 2030 года.

Всего на территории улиц Активистов, Яламова и Базового переулка планируется построить более 231 тыс. кв. м жилья и два детских сада. В результате, на площади около 37 га рядом с ЦПКиО появится комплексная застройка с необходимой социальной инфраструктурой.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что возле ЦПКиО появится ЖК «Премиум кварталы Маяковка», который будет располагаться в границах Сибирского тракта — пер. Базового — ул. Яламова. Он будет состоять из 14 домов переменной этажности. Как сообщал управляющий свердловский отделением Сбербанка Владислав Шиленко, квартал получит финансирование от Сбербанка. Объем финансирования всего жилого комплекса оценивается в 20 млрд руб.

Полина Щуцкая