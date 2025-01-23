Власти Ростова изымают землю под аварийным домом на улице Совхозная
Администрация Ростова приняла постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом на ул. Совхозная, 14. Также муниципалитет забирает жилые помещения в указанном доме. Изъятие мотивировано признанием дома аварийным и планами по его сносу.
Фото: Фото: ДОМ.РФ
Постановление администрации опубликовано на ее сайте.
Согласно документу, изымаемый участок площадью 588 кв. м в настоящее время находится во владении собственников помещений дома на праве общей долевой собственности.
«При недостижении с собственниками соглашений об изъятии правовому управлению администрации города Ростова-на-Дону предъявить в суд иски об изъятии объектов недвижимости», - рекомендовано в постановлении.