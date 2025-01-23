В Авиастроительном районе вдоль трассы М-7 создадут поселок из из 350 участков для строительства частных домов. Проект планировки опубликован в сборнике документов исполкома Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вдоль трассы М-7 планируется построить поселок на 350 домов

Фото: Сборник муниципальных правовых актов Вдоль трассы М-7 планируется построить поселок на 350 домов

Фото: Сборник муниципальных правовых актов

На участке площадью 143,7 га смогут проживать до 1120 человек.

Продавать земельные участки планируют только размером от 10 соток.

На территории поселка планируют построить школу на 192 места, два детских сада, рассчитанных на 50 детей, поликлинику и тренажерный зал. Также планируется открыть две точки общественного питания.

10 января застройщик жилого комплекса «Изумрудный» в Казани подал пять исков к подрядчикам на сумму более 16 млн руб, с требованием вернуть аванс за выполненные работы.

Дарья Сайфиева