Росприроднадзор добавил долгов коммунальщикам

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело о взыскании более 100 млн руб. с муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства Озерска (ММПКХ). Иск направило Уральское управление Росприроднадзора из-за долга по платежам за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2020–2023 годы. Администрация Озерска не отрицает задолженность, отмечая, что требование возникло из-за несоответствия очистных сооружений ММПКХ современным нормам. Несколько лет предприятие находится в сложной финансовой ситуации, с июня прошлого года его пытается обанкротить гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе — «Уралэнергосбыт».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году суд обязал предприятие модернизировать очистные сооружения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2023 году суд обязал предприятие модернизировать очистные сооружения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования намерено взыскать 100,7 млн руб. с муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства Озерска. Иск федерального ведомства принял к производству Арбитражный суд Челябинской области 22 января. Предварительное заседание назначено на 6 марта. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам, Уральское управление Росприроднадзора просит суд взыскать с ММПКХ задолженность по платежам за негативное воздействие на окружающую среду за 2020–2023 годы в размере 75,75 млн руб., а также неустойку за неисполнение обязанности по внесению платы.

Администрация Озерска, которая является учредителем ММПКХ, признает задолженность. «Причин оспаривать требование Росприроднадзора нет. Требование возникло в связи с тем, что очистные сооружения предприятия необходимо привести в соответствие с современными нормативами. Это мероприятие потребует значительных капитальных вложений. В качестве подготовительных процедур необходимо получение комплексного экологического разрешения. В настоящий момент ведутся переговоры со специализированными организациями, которые могут провести подготовительную работу для получения КЭР»,— говорится в ответе администрации на запрос “Ъ-Южный Урал”. Руководство ММПКХ сейчас изыскивает финансовую возможность для погашения суммы взыскания.

В конце 2023 года Озерский городской суд обязал ММПКХ и управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города выполнить модернизацию очистных сооружений. Исковое заявление направила прокуратура Озерска по материалам проверки Росприроднадзора. Ведомство установило, что комплекс канализационных очистных сооружений на реке Теча находится в неисправном состоянии, что ведет к нарушению условий водопользования. В стоках, сбрасываемых предприятием в водоем, уровень загрязняющих веществ превышал предельно допустимые концентрации. Уральское управление Росприроднадзора неоднократно выдавало предписания об устранении нарушений, которые ММПКХ не исполняло.

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства Озерска занимается водоснабжением и водоотведением на территории города и поселка Метлино, а также участвует в теплоснабжении, отвечая за транспортировку теплоносителя с Аргаяшской ТЭЦ по городским сетям. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала принадлежит администрации Озерского городского округа. В 2023 году выручка предприятия составила почти 561 млн руб., чистый убыток — 398 млн руб.

Убытки ММПКХ показывает уже несколько лет. В отношении предприятия, по данным СПАРК, открыто более 130 исполнительных производств на общую сумму более 1,4 млрд руб. Большая часть — это задолженность за энергоресурсы.

В июне 2024 года гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области — ООО «Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт») направил в суд заявление о признании ММПКХ банкротом из-за долга в размере более 74 млн руб. 9 августа оно было принято к рассмотрению. Это определение Арбитражного суда Челябинской области предприятие пыталось обжаловать, ссылаясь на то, что обладает статусом субъекта естественных монополий, и поэтому к нему должны были быть применены особые условия при рассмотрении заявлений о несостоятельности. В том числе требования кредитора должны быть подтверждены исполнительным документом и не удовлетворены в полном объеме путем обращения взыскания на имущество должника. ММПКХ указало, что задолженность перед «Уралэнергосбытом» погашается систематически в рамках возбужденных исполнительных производств, которые пока не завершены. Однако в октябре 2024 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, а 21 января 2025 года Арбитражный суд Уральского округа отказали ответчику в удовлетворении жалоб. Заявление о банкротстве ММПКХ будет рассмотрено.

В 2023 году попытки обанкротить озерское предприятие предпринимало УФНС по Челябинской области из-за долга 111 млн руб. В начале 2024 года дело было прекращено в связи с погашением задолженности. В 2020 и 2022 годах ПАО «Фортум» (с августа 2023 года называется «Форвард Энерго») подавало заявления о банкротстве ММПКХ. Оба раза производство было прекращено.

«Сложная финансовая ситуация у ММПКХ в том числе сложилась из-за долгового спора с единой теплоснабжающей организацией АО “Русатом-инфраструктурные решения” о неоплате услуг и предприятия за транспортировку ресурса»,— прокомментировали в администрации Озерска.

Арбитражный суд региона также рассматривает несколько исков «Русатом-инфраструктурные решения» к ММПКХ о взыскании задолженности за поставленные энергоресурсы.

Эксперты не исключают, что ММПКХ еще может снизить сумму требований Росприроднадзора. «Иски о взыскании платы за НВОС не являются притязанием со стопроцентным результатом. Например, предметом спора является период 2020 года. Срок внесения платы по нему был до 1 марта 2021 года. Иск подан в январе 2025 года. Следовательно, ответчик может сослаться на пропуск трехлетнего срока исковой давности. В случае удовлетворения заявления ответчика о пропуске срока на обращение в суд сумма иска снизится. Кроме того, нельзя исключить, что ответчик оспорит размер основной задолженности по плате за НВОС, поскольку для различного вида негативного воздействия и категории объекта НВОС предусмотрены различные повышающие и понижающие коэффициенты»,— говорит управляющий партнер офиса коллегии адвокатов «Регионсервис», руководитель практики «Экология и природопользование» Андрей Переладов.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что наличие у предприятия долгов по энергоресурсам может усложнить ситуацию, так как в процессе банкротства могут возникнуть приоритетные требования кредиторов. «Однако, если ММПКХ сможет представить доказательства своей добросовестности и выполнения обязательств по охране окружающей среды, это может повысить шансы на успешное разрешение дела»,— считает эксперт.

Юлия Гарипова