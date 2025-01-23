В Ярославль и Рыбинск приедет «Поезд Победы»

В два города Ярославской области приедет передвижной музей «Поезд Победы». Информация размещена на сайте проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент экспозиции «Поезда Победы». Мирное время. Цвет нации

Фото: «Поезд Победы», официальная страница «Вконтакте» Фрагмент экспозиции «Поезда Победы». Мирное время. Цвет нации

Фото: «Поезд Победы», официальная страница «Вконтакте»

На железнодорожном вокзале Рыбинск-Пассажирский музей будет открыт 27 и 28 января (с 10 до 19 часов и с 10 до 18 соответственно). На вокзале Ярославль-Главный поезд можно будет посетить 31 января и 1 февраля с 10 до 19 часов.

Вход в поезд бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте, посвященном проекту «Поезд Победы». Вход рекомендован детям от 12 лет, ребята помладше могут посетить музей в сопровождении взрослых.

«Поезд Победы» — это музей, который представляет из себя 10 тематических вагонов. Например, первый вагон «Цвет нации» рассказывает о пассажирах довоенного времени, чья размеренная жизнь заканчивается 22 июня 1941 года, а девятый вагон посвящен Победе и возвращению домой.

Алла Чижова