В Ярославль и Рыбинск приедет «Поезд Победы»
В два города Ярославской области приедет передвижной музей «Поезд Победы». Информация размещена на сайте проекта.
Фрагмент экспозиции «Поезда Победы». Мирное время. Цвет нации
Фото: «Поезд Победы», официальная страница «Вконтакте»
На железнодорожном вокзале Рыбинск-Пассажирский музей будет открыт 27 и 28 января (с 10 до 19 часов и с 10 до 18 соответственно). На вокзале Ярославль-Главный поезд можно будет посетить 31 января и 1 февраля с 10 до 19 часов.
Вход в поезд бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте, посвященном проекту «Поезд Победы». Вход рекомендован детям от 12 лет, ребята помладше могут посетить музей в сопровождении взрослых.
«Поезд Победы» — это музей, который представляет из себя 10 тематических вагонов. Например, первый вагон «Цвет нации» рассказывает о пассажирах довоенного времени, чья размеренная жизнь заканчивается 22 июня 1941 года, а девятый вагон посвящен Победе и возвращению домой.