Челябинский суд отправил в колонию замглавы федерального фонда за взятку

Челябинский областной суд в апелляционном порядке изменил приговор нижестоящей инстанции заместителю генерального директора ФГБУ «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Москва, Фонд содействия инновациям) Андрею Микитасю, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместо штрафа в размере 24 млн руб. ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в 13 млн руб., сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По данным следствия, Андрей Микитась с декабря 2020-го по март 2021 года получил взятку в размере 2,6 млн руб. от представителей челябинской компании. Взамен замдиректора Фонда содействия инновациям помог предпринимателям получить грант на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Андрея Микитася в апреле 2022 года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело было возбуждено на основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности.

В августе прошлого года Калининский районный суд Челябинска вынес приговор Андрею Микитасю. Тогда ему назначили штраф в размере 24 млн руб. Кроме того, ему было запрещено в течение десяти лет заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью и занимать и руководящие должности на госслужбе. Также в доход государства конфискована сумма взятки — 2,6 млн руб.

Не соглашаясь с решением суда, адвокат осужденного указал на незаконное и необоснованное осуждение, просил приговор отменить, Микитася оправдать. Прокурор не согласился с назначенным наказанием в виде штрафа, указав в апелляционном представлении, что суд не учел все обстоятельства совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжкого, не принял во внимание характер и степень общественной опасности преступления.