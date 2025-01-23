В Ростовской области выдача автокредитов сократилась на 51% в 2024 году

Объем выдачи автокредитов в Ростовской области к концу 2024 года сократился на 50,6% по сравнению с предыдущим кварталом того же года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем выданных автокредитов в Ростовской области составил 14,5 млрд руб. Среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов на автомобиль Ростовская область заняла шестое место. В тройку лидеров по этому показателю вошли Москва (28,2 млрд. руб.), Московская область (23,3 млрд. руб.) и Краснодарский край (18,7 млрд. руб.). Больше всего сократился объем выданных автокредитов в Красноярском крае (-51,4%).

Всего объем выданных автокредитов в России в четвертом квартале прошлого года составил 387,3 млрд. руб. Показатель снизился на 44,9%

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