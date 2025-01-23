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Южный завод тяжелого машиностроения получил 1,1 млрд рублей субсидий за семь лет

Расположенный в Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) за семь лет получил субсидии на 1,1 млрд руб. Деньги пошли на развитие промышленности и повышение конкурентоспособности предприятия, сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани.

Фото: ЮЗТС

Фото: ЮЗТС

Так, в 2023 году ЮЗТС получил от Фонда развития промышленности Краснодарского края почти 176 млн рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством импортозамещающей продукции. Еще год спустя ФРП выдели предприятию заем в 500 млн рублей по программе импортозамещения на покупку оборудования для металлообработки.

Сейчас завод активно расширяет свои производственные мощности: они достигли уже 62 тыс. кв.м. В ЗСК отмечают, что предприятие стало флагманом в своем сегменте. С 2018 года для восстановления в регионе выпуска станкоинструментальной продукции на ЮЗТС реализуется инвестпроект по созданию Южно-российского центра тяжелого станкостроения. Благодаря этому планируется создание 330 высокопроизводительных рабочих мест.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко по итогам визита на предприятие напомнил, что завод им. Седина (предшественник ЮЗТС) в прошлом был «одним из символов прогрессивной инженерной мысли и визитной карточкой советского станкостроения».

«Соответствовать ЮЗТС уровню предшественника, на инфраструктуре и мощностях которого он был создан, позволяет не только наличие уже имеющейся материально-технической базы, но и стремление руководства предприятия постоянно развиваться. Системный подход к развитию промсферы — и не только в станкостроении — позволяет Кубани вносить серьезный вклад в достижение технологического суверенитета страны», — отметил председатель краевого парламента.

Леонид Ломакин

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