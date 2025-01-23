В Ульяновской области директор управляющей компании приговорен за гибель жильцов

Ильдар Фатхуллов, директор управляющей компании «ООО "ЦильнаДом"», обслуживающей многоквартирный дом в рабочем поселке Цильна Ульяновской области, приговорен к трем годам колонии общего режима за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью трем жителям дома (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Приговор был оглашен в четверг, 23 января, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР).

Как отвечает ведомство, в ходе следствия установлено, что Ильдар Фатхуллов «на протяжении четырех лет получал уведомления от проверяющей организации о невозможности получения доступа в несколько квартир дома для проверки состояния вентиляционных каналов и наличия систем оповещения о загазованности помещения». Однако, подчеркивает СУ СКР, Ильдар Фатхуллов игнорировал эти сообщения и не принимал мер по проверке исправности коммуникаций. В результате засорения вентканала 15 декабря 2023 года продукты горения бытового газа скопились в одной из квартир, а затем проникли в соседние квартиры, и жильцы отравились угарным газом.

Ильдар Фатхуллов сначала вину признал, однако затем изменил свою позицию на противоположную.

Адвокат подсудимого, вице-президент палаты адвокатов Самарской области Дмитрий Тараборин называет приговор «неправосудным», настаивает на невиновности своего подзащитного и намерен обжаловать приговор.

Сергей Титов, Ульяновск