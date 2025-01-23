Из программы празднования Дня студента в Казани убрали один из пунктов, который включал в себя гадание на картах Таро, это произошло после того как подобное раскритиковал генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани из программы празднования Дня студента убрали гадание на картах Таро

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Казани из программы празднования Дня студента убрали гадание на картах Таро

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам господина Корчевникова, власть подобное должна ограничивать, а не поддерживать.

«То есть силы, которые мы просим ограничить сатанизм, сатанизм насаждают. И это печально. Потому что другой силы у нас на земле для этого нет», — говорится в сообщении медиаменеджера.

Корреспонденту Ъ «Волга-Урал» в пресс-службе мэрии города сообщили, что благодарны господину Корчевникову за внимание к их работе.

«Учтем в дальнейшем. Организаторам передали его пожелания по корректировке мероприятия. Они уже внесли поправки в афишу мероприятия. Также и сами усилим контроль за программами отдельных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Артём Дергунов