Поджигателя буквы Z в Белгороде отправили в колонию

Свердловский райсуд Белгорода назначил шесть лет шесть месяцев колонии общего режима 29-летнему жителю Калининградской области Илье Чубукову, который осенью 2023 года поджег инсталляцию в виде буквы Z. Также он оштрафован на 50 тыс. руб.

Как сообщили в суде, молодой человек признан виновным в вандализме по мотивам политической ненависти и незаконном обороте взрывчатых устройств (ч. 2 ст. 214 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Илью Чубукова задержали в сентябре 2023 года. Полиция обвинила его в том, что 18 сентября он с помощью бензина совершил поджог инсталляции в виде буквы Z, установленной возле проспекта Ватутина в Белгороде. При обыске в комнате общежития, которую снимал мужчина, оперативники обнаружили гранату РГД-5 и тротиловую шашку.

После задержания Илью Чубукова заключили под стражу. Вину в вандализме он признал, но опроверг наличие у него политических мотивов. Причастность к взрывчатке Чубуков отрицал и заявлял, что ее подкинули ему сотрудники ФСБ.

Сергей Толмачев, Воронеж