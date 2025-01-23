В Казани из лицея эвакуировали 73 человека из-за короткого замыкания

В Советском районе Казани из лицея № 79 самостоятельно эвакуировались 73 человека после короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Из лицея самостоятельно эвакуировались 57 учеников и 16 сотрудников учреждения. После прибытия пожарных установили, что произошло короткое замыкание динамика в спортзале на 1 этаже. Возгорания или задымления не было. Пострадавших нет.

После проверки люди вернулись в лицей.

Диана Соловьёва