В Казани из лицея эвакуировали 73 человека из-за короткого замыкания
В Советском районе Казани из лицея № 79 самостоятельно эвакуировались 73 человека после короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Из лицея самостоятельно эвакуировались 57 учеников и 16 сотрудников учреждения. После прибытия пожарных установили, что произошло короткое замыкание динамика в спортзале на 1 этаже. Возгорания или задымления не было. Пострадавших нет.
После проверки люди вернулись в лицей.