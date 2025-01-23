Погрузка химических удобрений на СвЖД составила рекордные 18,4 млн тонн

В прошлом году погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге (СвЖД) достигла исторического максимумма — 18,4 млн тонн. Это на 20% превышает показатели 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погрузка химических и минеральных удобрений на СвЖД достигла 18,4 млн тонн

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Погрузка химических и минеральных удобрений на СвЖД достигла 18,4 млн тонн

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что экспортные отправки удобрений через порты Северо-Запада, Азово-Черноморского бассейна, Дальнего Востока и сухопутные погранпереходы увеличились на 22,9% до 14 млн тонн. Внутри страны перевезено 4,4 млн тонн (+12,5% год к году). Как отметили в СвЖД, увеличение перевозок связано с растущим спросом на удобрения на мировом рынке и потребностями российских предприятий АПК.

Объем перевозок удобрений в контейнерах вырос в 1,3 раза — до 294 тыс. тонн.

Анастасия Таначева