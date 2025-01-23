Воронежские власти в прошлом году выделили перевозчикам 1,4 млрд рублей

В 2024 году на компенсационные выплаты и лизинговые платежи для транспортных компаний из бюджета Воронежской области было направлено 1,4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

Господин Гусев пояснил, что из этих средств пригородная пассажирская компания «Черноземье» получила 480 млн руб. компенсации за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. Районам области направили 273 млн руб. на организацию перевозок автотранспортом общего пользования, а Воронеж получил 200 млн руб. на обеспечение лизинговых платежей за автобусы.

На пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, Александр Гусев заявил, что склоняется к тому, чтобы не пойти в предложенный «Синарой» проект по концессии электротранспорта в облцентре. По его данным, объем вложений оценивается в 20 млрд руб. с ежегодными дотациями потом в 2–2,5 млрд. руб., а необходимых ресурсов на это у местных властей нет. «Необходимости решать проблему в том формате, в котором они нам предлагали, тоже нет»,— пояснял глава региона.

Подробнее о развитии общественного транспорта в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Концессии разгоняют движение».

Анастасия Колпачева