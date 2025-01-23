Путин рассчитывает, что АСИ поможет России совершить технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участники рассмотрели обновленную стратегию деятельности агентства, которая рассчитана до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент рассчитывает, что АСИ будет сотрудничать с коллегами из дружественных стран и добьется технологического прорыва. «Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, существенно расширить горизонты планирования нашего развития»,— сказал господин Путин (цитата по пресс-службе Кремля).

Господин Путин обратил внимание на распространение поддержки материнства и детства, на помощь социально уязвимым категориям граждан, а также на качество жизни в малых городах. Также президент сказал, что в регионах нужно расширить возможности для созидательной деятельности, а молодые люди должны видеть возможности для самореализации на своей малой родине.

АСИ было создано правительством России в 2011 году. Владимир Путин является председателем наблюдательного совета агентства. Организация была создана для продвижения проектов в экономической и социальной сферах, улучшения предпринимательской среды и развития профессиональных кадров.

Подробнее о деятельности АСИ — в репортаже Андрея Колесникова.