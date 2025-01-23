В Челябинской области инфляция ускорилась до 8,6%

Инфляция в декабре 2024 года в Челябинской области составила 8,6%, ускорившись по сравнению с ноябрем на 0,4%. По России годовой темп прироста цен в конце прошлого года был на уровне 9,5%, сообщает пресс-служба областного отделения Уральского управления Банка России.

Стоимость продовольственных товаров в декабре увеличилась на 9,7% после 7,7% в ноябре. Из-за роста затрат производителей тепличных овощей на электроэнергию, логистику и оплату труда в декабре ускорился рост цен на свежие огурцы, помидоры стали дороже, чем год назад. Кроме того, в регионе снизились объемы производства мяса скота и птицы, а издержки производителей и переработчиков на закупку кормов, логистику, упаковку и зарплаты рабочим стали больше. Снижение объема вылова рыбы в стране привело к ускорению годового роста цен на замороженную рыбу.

Цены на непродовольственные товары в годовом сопоставлении выросли на 4,6% (в ноябре был рост на 4%). Затраты нефтепереработчиков и АЗС, в том числе на логистику, увеличились. При этом предложение бензина внутри страны несколько снизилось. Из-за ослабления рубля стоимость импортируемых товаров, материалов и комплектующих повысилась. Вместе с ростом зарплат и удорожанием транспортировки это привело к увеличению издержек отечественных производителей и поставщиков. Особенно сильно эти факторы повлияли на стоимость парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств, смартфонов, беспроводных наушников, электропылесосов и стиральных машин.

Инфляция в сегменте услуг в ноябре, наоборот, замедлилась — до 11,8% после 13,8% в ноябре. В регионе увеличилось предложение квартир для сдачи в аренду на длительный срок, и цены на съем жилья в годовом сопоставлении росли медленнее, чем в ноябре.

Виталина Ярховска