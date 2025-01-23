Травматизм на объектах ГЖД в 2024 году вырос на 12%

На объектах инфраструктуры Горьковской железной дороги в 2024 году травмировались118 человек, сообщили в пресс-службе магистрали. В 2023 году пострадали 105 человек, то есть, за год травматизм увеличился на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Основными причинами происшествий на железной дороге стали переход через пути перед приближающимся составом и травмирование током.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», аварийность на переездах ГЖД в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросла на треть. Всего за прошлый год произошло 18 ДТП, в которых пострадали 20 человек.

Ксения Кучерявых