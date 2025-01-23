МТС получила патент на ИИ-систему поиска хищений на энергосетях, пишет “Ъ”. Разработка позволяет оперативно выявлять аномалии в расходе электроэнергии, среди которых автоматически выделяются и локализуются майнинговые фермы. С начала 2024 года обнаружено несколько сотен нелегальных майнинг-ферм, в основном на Северном Кавказе и в Иркутской области, сообщили в компании.

Российский рынок Process Mining достиг 900 млн руб. Как показало совместное исследование «Сбера» и «Технологий доверия», представленное на конференции Sber Process Mining, 45% российских компаний планируют внедрить процессную аналитику. Это прежде всего финансовые компании, металлургические и горнодобывающие предприятия, а также ритейл. По словам старшего вице-президента «Сбера» Тараса Скворцова, российские решения уже сейчас позволяют сократить длительность бизнес-процессов вплоть до 50% и вдвое снизить трудозатраты.

«Азбука вкуса» закрыла свою последнюю кофейню вне магазинов сети — «АВ гранд-кафе» на Арбате. Дальше ритейлер будет развивать их только в супермаркетах. Отдельные кафе не приносят высокой доходности, тем не менее их пытаются открывать и другие ритейлеры. Например, придорожные автокафе и пиццерии тестирует «Вкусвилл».