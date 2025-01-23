Суд признал законной передачу земли в сургутском «Юнити Парке» «Самолету»

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) признал законной передачу без торгов земельных участков под строительство «Юнити Парка» в Сургуте девелоперу «Самолет-Регионы» (входит в группу компаний «Самолет»), следует из картотеки арбитражных дел. Строительная компания «РеноваСистемс» требовала признать соответствующее распоряжение губернатора ХМАО недействительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юнити Парк в Сургуте (проектная документация)

Фото: администрация Сургута Юнити Парк в Сургуте (проектная документация)

Фото: администрация Сургута

Разбирательство началось в октябре 2024 года, ответчиками по иску выступали правительство Югры в лице губернатора, инновационный научно-технический центр «Юнити Парк», департамент экономического развития Югры, застройщик квартала «Юнити» ООО «СЗ "Проект-С-66"» и девелопер «Самолет-Регионы». Решением суда в удовлетворении исковых требований «РеноваСистемс» отказано.

Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой в апреле 2024 года компании ООО «Самолет-Регионы» было передано 14 участков у протоки Кривуля. Землю передали без торгов в рамках реализации инвестпроекта «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры Научно-технологического центра в Сургуте». Участки предназначены под строительство объектов образования, просвещения, научной и культурно-досуговой деятельности.

Напомним, в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) группа «Самолет» заключила с правительством Ханты-Мансийского автономного округа соглашение до 2032 года. Согласно нему, компания будет формировать концепцию и стратегию развития «Юнити Парка», формировать предложения о внесении изменений в генплан округа.

«Юнити Парк» — инновационный научный кластер, общая площадь территории которого должна составить 67 га. На ней планируется возвести 590 тыс. кв. м площадей, в том числе жилье, университет, технопарк, медицинские центры, геномную лаборатория, спортивные объекты и центры детского творчества. Создание ИНТЦ поддержал президент РФ Владимир Путин. Стоимость его создания оценивается в 60 млрд руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, «РеноваСистемс» зарегистрирована в Сургуте с февраля 2024 года. Учредителем и директором компании является Павел Громов, который также выступает учредителем сургутской управляющей компании «Система».

Анна Капустина