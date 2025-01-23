Сумма утильсбора на уральской таможне в 2024 году превысила 1,5 млрд руб.

Сумма уплаченного утилизационного сбора за ввезенные через уральскую таможню автомобили в 2024 году превысила 1,5 млрд руб., сообщил начальник Уральского таможенного управления (УТУ) Алексей Фролов. Общая сумма поступлений в бюджет составила более 120 млрд руб., что на 20% больше прошлогоднего показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Фролов рассказал, что количество проверочных мероприятий в этом году увеличилось на треть, при этом 40% из них — таможенные проверки. Благодаря им, в бюджет были доначислены 2,8 млрд руб., что в 2,8 раза больше показателей прошлого года. В 2024 году выявили 137 случаев незаконного провоза товаров. В частности, управление выявило случай провоза 76 тыс. костюмов, которые не были зарегистрированы. После проверки индивидуальный предприниматель оформил костюмы и выплатил в бюджет более 10 млн руб.

В таможенном управлении в 2024 году возбудили 100 уголовных дел, 70% из них — о контрабанде. В том числе, возбуждено 24 уголовных дела о провозе наркотических веществ. С апреля текущего года таможенники контролируют и незаконный ввоз табачных изделий. В частности, УТУ выявило незаконный ввоз более 325 тыс. пачек сигарет из Киргизии общей стоимостью более 35 млн руб. Управление возбудило уголовное дело.

Уральское таможенное управление включает в себя таможенные органы в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске. Напомним, ранее в тюменской таможне рассказали, что получили более 500 млн утильсбора за год. Это в 2,5 раза больше показателей прошлого года.

Анна Капустина