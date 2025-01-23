В Ярославской области у «Почты России» намерены изъять помещение

Ярославская служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) намерена изъять у АО «Почта России» нежилое помещение, расположенное в историческом здании. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд региона.

Речь идет о помещении, расположенном в объекте культурного наследия «Дом священника» в селе Вощажниково Борисоглебского района. Служба считает, что собственник помещения на улице Почтовой, 4 в лице «Почты России» не ремонтировал историческое здание, что привело к ухудшению его состояния.

«Собственник помещения - акционерное общество "Почта России" не предпринимал никаких мер против ухудшения состояния памятника, не выполнял требования к сохранению объекта культурного наследия, что повлекло ухудшение физического состояния памятника, чем нарушены обязательные требования, установленные законодательством РФ»,— указывается в определении суда позиция истца.

Суд принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание. Если в результате рассмотрения иска, суд удовлетворит требования службы, то помещение изымут и продадут с публичных торгов.

Алла Чижова