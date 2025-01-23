В Озерске осудят техдиректора за взятку сотруднику управления капстроительства

Завершилось расследование уголовного дела в отношении технического директора коммерческой организации в Озерске. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки сотруднику городского управления капитального строительства, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Следствие установило, что с 1 по 30 апреля 2024 года техдиректор компании помог передать взятку в размере 220 тыс. руб. ведущему инженеру одного из отделов управления капитального строительства Озерска. Взамен последний беспрепятственно принимал работы по благоустройству улично-дорожных сетей в городе и подписывал акты об их выполнении. Уголовное дело в отношении инженера уже рассматривается в суде.

Техдиректора будут судить по обвинению в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном размере).

Ольга Воробьева