В Сочи проверили 47 точек продажи пиротехники в декабре

Департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи совместно с районными властями и УВД проверил 47 точек продажи пиротехники в декабре 2024 года. В Хостинском районе обнаружены четыре факта несанкционированной торговли, составлены административные протоколы, товар изъят полицией, передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По обращениям жителей пресечена нелегальная продажа фейерверков в павильоне в Кудепсте и возле школы №25 в Адлерском районе.

«Торговля пиротехникой сейчас особенно прибыльна для предпринимателей. В преддверии новогодних праздников спрос на такие товары растет в разы. Однако к местам торговли и в целом к процессу отпуска таких изделий – строгие требования», – сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

Правила торговли пиротехникой запрещают хранение изделий на розничном складе вместе с другими товарами, в подвалах, подземных этажах и вблизи отопительных приборов. Не допускается реализация пиротехники несовершеннолетним до 16 лет, товаров с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкций и сертификатов соответствия.

О нарушениях правил продажи пиротехнических изделий можно сообщить по телефонам 102, 112 или в департамент курортов по номеру 266-06-06 (добавочный 1623).

Вячеслав Рыжков