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Из-за пожара в здании БЦ «Лидер» на проспекте Энергетиков эвакуировали 80 человек

Массовая эвакуация потребовалась в результате пожара в Красногвардейском районе Петербурга днем в среду, 22 января. Сигнал о возгорании по адресу: проспект Энергетиков, д. 37 лит. А поступил на пульт дежурного «01» в 15:40, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что в здании бизнес-центра «Лидер» на первом этаже, в подсобном помещении площадью 10 кв. метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра. Из опасной зоны пришлось эвакуировать 80 человек.

С огнем удалось справиться в 16:08 силами 17 спасателей и четырех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих пострадавших в утреннем квартирном пожаре на улице Коллонтай.

Андрей Цедрик

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