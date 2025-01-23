В Татарстане самый пожилой жених вступил в брак в 89 лет
Самым возрастным женихом в прошлом году стал мужчина из Лаишевского района, который женился в 89 лет. Об этом сообщила глава Управления ЗАГС Кабинета Министров Татарстана Эльвира Ахметова на итоговой коллегии ведомства.
Также в 2024 году замуж вышли две 86-летние жительницы Казани, которые стали самыми возрастными из невест.
За прошлый год Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по количеству бракосочетаний.
В республике поженились более 23 тысяч пар. Число разводов в регионе сократилось на 5,3%.