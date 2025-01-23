Минобороны и воронежское «Созвездие» снова обжаловали решение по спору на 1,3 млрд

В арбитражный суд Московского округа поступили кассационные жалобы Министерства обороны РФ и воронежского АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») на решения нижестоящих инстанций по спору на 1,27 млрд руб. Они пока не приняты к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Оборонное ведомство обратилось с требованием взыскать указанную сумму с концерна в декабре 2023 года. В июле 2024-го арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования заявителя. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому о какой сумме идет речь, неизвестно. Решение не устроило обе стороны, они подали жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. В ноябре он утвердил частичное удовлетворение иска.

В декабре 2023-го Минобороны также подало к «Созвездию» два иска на 20,1 млн руб. и 162,9 тыс. руб. При рассмотрении первого заявления две инстанции отказали ведомству в удовлетворении требований, после чего оно обратилось с жалобой в кассационный суд. Заседание назначено на 3 февраля. Во втором деле две инстанции также отказали Минобороны в удовлетворении иска, а третья отправила его на новое рассмотрение. Повторно ознакомившись с материалами, арбитражный суд Москвы решил взыскать с концерна 27 тыс. руб. процентов за пользование коммерческим кредитом.

В декабре 2023 года арбитражный суд Московского округа отменил решение арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда о взыскании с «Созвездия» в пользу Минобороны 14,5 млн руб. неустойки за несвоевременную поставку в 2021–2023 годах разведывательно-сигнализационных комплексов скрытого наблюдения на 537 млн руб. В удовлетворении требований оборонного ведомства было решено отказать полностью. Изначально их размер составлял 42,1 млн руб.

Анастасия Колпачева