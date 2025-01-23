Бывший замминистра культуры занялась туризмом

Экс-замминистра культуры Пермского края Елена Колчанова трудоустроилась в ГКУ «Центр развития туризма Пермского края» на должность замдиректора. Об этом свидетельствует запись в ВК «Александровск официально», где на этой неделе был размещен пост о визите руководства центра в территорию. Согласно ему, сотрудники центра, включая госпожу Колчанову, ознакомились с туристическим потенциалом территории и высоко его оценили.

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По информации «Ъ-Прикамье», госпожа Колчанова работает в ЦРТ с начала года, курирует взаимодействие с территориями.

До ноября 2024 года Елена Колчанова курировала в минкульте финансы, организационный отдел и отдел профессионального искусства.