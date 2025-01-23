Росприроднадзор выявил нарушения на предприятии «Капролактам Тосол-Синтез»

При проверке предприятия ООО «Капролактам Тосол-Синтез» в Дзержинске Нижегородской области выявлено 12 нарушений природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во время проверки завода, который занимается производством смазочных материалов и антифризов, инспекторы Росприроднадзора обнаружили отсутствие нормативов предельно-допустимых выбросов. Кроме того, реестр газоочистных установок на предприятии содержал неполную информацию, а согласованные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ не проводили.

Зафиксированы нарушения и в области обращения с отходами — на заводе не было нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Проверяющие также выявили факты искажения экологической информации.

По итогам проверки ООО «Капролактам Тосол-Синтез» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ксения Кучерявых