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Росприроднадзор выявил нарушения на предприятии «Капролактам Тосол-Синтез»

При проверке предприятия ООО «Капролактам Тосол-Синтез» в Дзержинске Нижегородской области выявлено 12 нарушений природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во время проверки завода, который занимается производством смазочных материалов и антифризов, инспекторы Росприроднадзора обнаружили отсутствие нормативов предельно-допустимых выбросов. Кроме того, реестр газоочистных установок на предприятии содержал неполную информацию, а согласованные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ не проводили.

Зафиксированы нарушения и в области обращения с отходами — на заводе не было нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Проверяющие также выявили факты искажения экологической информации.

По итогам проверки ООО «Капролактам Тосол-Синтез» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ксения Кучерявых

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