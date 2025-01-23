Большинство российских компаний ведут бизнес-аналитику на отечественных BI-платформах

Как показало исследование СберАналитики, проведенное в ноябре 2024 года среди IT-директоров компаний, 82% российских предприятий ведут бизнес-аналитику на отечественных платформах — год назад таких было 77%. При этом 70% компаний довольны качеством российского ПО, за год уровень удовлетворённости в этой сфере вырос на 7 процентных пунктов.

Отечественные компании успешно справляются с импортозамещением информационных технологий: лишь 18% предприятий и организаций продолжают работать на иностранных BI-платформах (Business Intelligence — комплекс инструментов, методик и технологий для сбора, обработки и анализа данных).

Опрос показал: одной из ключевых задач для предпринимателей остаётся импортозамещение систем кибербезопасности. Так, 36% представителей малого, среднего и крупного бизнеса разработали собственные решения для этой сферы.