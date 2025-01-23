ANSA: Трамп хочет сократить воинский контингент США в Европе на 20 тыс. человек

Президент США Дональд Трамп намерен сократить американский военный контингент в Европе примерно на 20 тыс. человек, а за содержание оставшегося потребовать «большой финансовый вклад» со стороны европейских стран, пишет итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Bill Clark / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Bill Clark / Pool / Reuters

По словам собеседника ANSA, Дональд Трамп считает, что американские военнослужащие дислоцированы в Европе как «инструмент сдерживания», а значит, расходы на их содержание не могут покрываться только за счет налогоплательщиков США. Источник агентства отметил, что обсуждения пока только начинаются.

В марте 2022 года Пентагон сообщал, что после начала российско-украинского конфликта в Европу дополнительно направили 20 тыс. американских военнослужащих. В том году контингент ВС США в европейских странах достиг 100 тыс. человек, 65 тыс. из которых базировались там на постоянной основе. В июне 2024 года занимавший должность президента США Джо Байден в уведомлении Конгрессу сообщил, что в странах НАТО в Европе находятся 80 тыс. американских военнослужащих.

Среди европейских стран больше всего американских войск сконцентрировано в ФРГ. Во время первого президентского срока Дональд Трамп объявил о решении сократить численность военного контингента США в Германии с 52 тыс. до 25 тыс., раскритиковав Берлин за задержанные платежи в НАТО. По последним данным, в Германии дислоцированы около 36 тыс. американских военнослужащих.

Лусине Баласян