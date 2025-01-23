Сочинца осудили за кражу персональных данных абонентов сотового оператора

В Сочи вынесли приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Фигуранта дела признали виновным по ч. 3 ст. 272 и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (незаконный доступ к персональным данным и воздействие на критическую информационную инфраструктуру), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства правоохранительные органы установили, что с 1 по 10 марта 2024 года подсудимый, занимая должность в одном из сотовых операторов, совместно с неустановленным лицом использовал свое служебное положение для получения доступа к персональным данным восьми абонентов. Эти данные фигурант дела передал третьему лицу через мессенджер. За свои действия обвиняемый получил вознаграждение в размере 10 тыс. руб.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, назначил сочинцу наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте псевдокурьера, который участвовал в схеме телефонных мошенников, приговорили к трем годам в колонии. Злоумышленники действовали от имени специалистов Банка России и полиции.

Мария Удовик