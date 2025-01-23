Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура начала проверку после пожара, из-за которого ребенок попал в реанимацию

В Чувашии прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств пожара, в результате которого пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокуратура начала проверку после пожара, из-за которого ребенок попал в реанимацию

Прокуратура начала проверку после пожара, из-за которого ребенок попал в реанимацию

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура начала проверку после пожара, из-за которого ребенок попал в реанимацию

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже жилого дома в Шумерле. Огонь охватил 25 кв. м помещения. Прохожий, ставший очевидцем происшествия, помог матери с ребенком выбраться из горящей квартиры. Все трое были госпитализированы, мальчика поместили в реанимацию.

Также прокуратура контролирует проверку по факту пожара, случившегося 22 января в Чебоксарах. По предварительным данным, в момент возгорания в квартире находились двое маленьких детей — трех лет и 11 месяцев. Их мать оставила малышей дома одних, чтобы сходить в магазин.

Благодаря соседям и вернувшейся вовремя женщине пожар удалось оперативно потушить, предотвратив трагедию. Прокуратура Ленинского района Чебоксар проводит проверку действий матери, а также контролирует ход расследования МЧС.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...