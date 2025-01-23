В Чувашии прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств пожара, в результате которого пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура начала проверку после пожара, из-за которого ребенок попал в реанимацию

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура начала проверку после пожара, из-за которого ребенок попал в реанимацию

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже жилого дома в Шумерле. Огонь охватил 25 кв. м помещения. Прохожий, ставший очевидцем происшествия, помог матери с ребенком выбраться из горящей квартиры. Все трое были госпитализированы, мальчика поместили в реанимацию.

Также прокуратура контролирует проверку по факту пожара, случившегося 22 января в Чебоксарах. По предварительным данным, в момент возгорания в квартире находились двое маленьких детей — трех лет и 11 месяцев. Их мать оставила малышей дома одних, чтобы сходить в магазин.

Благодаря соседям и вернувшейся вовремя женщине пожар удалось оперативно потушить, предотвратив трагедию. Прокуратура Ленинского района Чебоксар проводит проверку действий матери, а также контролирует ход расследования МЧС.

Анар Зейналов