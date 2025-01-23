В Челябинске возбудили дело из-за гибели водителя машины в ДТП с автобусом

Следователи УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором погиб водитель легкового автомобиля, по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Детально будут изучены причины, условия, обстоятельства и детали произошедшего. Назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло ранним утром 23 января на Копейском шоссе. По предварительным данным, из-за столкновения автомобилей Opel Astra и Hyundai Solaris вторая машина сменила траекторию движения и столкнулась с муниципальным автобусом Volgabus. В результате аварии 36-летний водитель Hyundai Solaris погиб на месте.

Виталина Ярховска