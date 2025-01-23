За сутки в ХМАО из «снежного плена» спасли 23 человека

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) спасатели помогли выбраться людям, застрявшим на автозимнике Шеркалы — Перегребное. Как сообщили в КУ «Центроспас-Югория», дорогу там перемело и люди не смогли проехать на автомобилях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В «снежной ловушке» обнаружили 20 человек. Шесть их них эвакуировали до автомобилей их родственников, еще 14 человек в автомобилях проследовали в сопровождении снегоболотохода колонной до автодороги Нягань — Приобье.

Спасателям в Кондинском районе поступило сообщение об автомобиле с тремя людьми, застрявшем на одном из месторождений. В машине Great Wall Wingle оказались 21-летний, 38-летний и 47-летний пассажиры. Им не потребовалась медицинская помощь, людей эвакуировали в Урай.

По данным Гидрометцентра, вечером 22 января в Ханты-Мансийском автономном округе фиксировалась температура воздуха на уровне -27,8 градусов. Средняя скорость ветра — 3 м/с с порывами до 11 м/с.

Анна Капустина