В центральном матче седьмого тура Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» обыграл «Манчестер Сити» (4:2). После этого поражения команда Хосепа Гвардиолы занимает 25-е место в общей турнирной таблице и может не попасть в play-off турнира. За развитием событий в Париже следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

На кону в этом матче стояло очень много. Обе команды, несмотря на статус и россыпь звезд в составах, потеряли невероятное количество очков, так что права на ошибку не имели. И в этой ситуации ПСЖ с первых минут показал, что готов к знаковому противостоянию лучше. Но гол в первом тайме в исполнении хозяев арбитры отменили из-за офсайда, а сразу после перерыва нападение «Сити» отправило в ворота Джанлуиджи Доннаруммы два мяча в течение трех минут. Комментаторы, Владислав Прусов и Павел Разживин, которые, кстати, работали не из московской студии, а с позиции на «Парк де Пренс», подчеркивали невезение парижан.

Но то, что произошло потом, Париж будет помнить долго. Меньше 10 минут понадобилось хозяевам, чтобы сравнять счет. К 78-й минуте они уже вели (3:2), а в самой концовке забили мяч, который отправил «Сити» в нокаут. Причем сначала арбитры четвертый гол отменили, но после просмотра VAR на табло появились цифры 4:2.

Эта развязка отправила «Сити» на 25- е место в турнирной таблице. У команды всего 8 очков, хотя шансы на выход в play-off все-таки остаются. В последнем, восьмом туре «Манчестер Сити» должен обыгрывать на своем поле «Брюгге», который тоже претендует на выход в следующий раунд. Но даже если главный тренер Пеп Гвардиола и его подопечные спасут ситуацию, в команде нужно что-то менять, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Может быть, кому-то приелось, нужно в корне что-то поменять.

Я имею в виду не Гвардиолу, а где-то перетряхнуть состав, по-другому смотреть на вещи, потому что когда команда играет одним составом кучу лет, все это приедается в определенный момент».

Теперь разговоры об отставке Гвардиолы начнут звучать еще громче, но пока в наставника верят владельцы клуба-миллиардера, никакие поражения не подтолкнут его к выходу. Например, наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти многие издания отправляют в отставку в конце этого сезона. Но когда у самого «папы Карло» спросили, собирается ли он покинуть «Реал», Анчелотти ответил, что не спешит: «Дату моего ухода из клуба определяю не я. Прекрасно понимаю, что этот день настанет, но не знаю, когда. Не я решаю. У меня есть преимущество, учитывая, что Перес Флорентино еще на четыре года в "Реале". Он знает меня очень хорошо, и моя цель — уйти вместе с ним через четыре года и устроить грандиозное прощание».

В седьмом туре Лиги чемпионов «Реал» крупно обыграл «Зальцбург» (5:1). Самым неожиданным результатом во второй игровой день стало поражение «Баварии» от «Фейеноорда» в Роттердаме со счетом 0:3. Причем игроки мюнхенского клуба били по воротам соперника больше 30 раз, владели мячом 80% времени, а все равно уступили.

Но это поражение вряд ли помешает «Баварии» выйти в следующий раунд турнира, ведь в заключительном мачте общего этапа команда Венсана Компани играет дома со словацким «Слованом», который так и не набрал ни одного очка.

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