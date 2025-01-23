После ЧС с танкерами зону обследования берега расширили на 1 тысячу км

После крушения танкеров в Керченском проливе в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе ежедневно обследуют до 1 тыс. км береговой линии на предмет выбросов мазута. Как сообщает пресс-служба МЧС России, всего с начала работ очищено более 303 км берега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В акватории Черного моря обследовали 3,3 тыс. кв. км. Специалисты обработали почти 44 тыс. кв. м, для этого использовали почти 5 тыс. кг сорбента. В итоге собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В Краснодарском крае обследуют 265 км. За последние сутки обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. Всего с пляжей Кубани вывезли более 171 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В Крыму обследуют более 525 км берега от Керчи до села Портовое. Уже очистили почти 185 км, собрали свыше 505 тонн загрязненного песка и грунта и вывезли более 491 тонны.

В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 266 тонн загрязненного песка и грунта.

За прошедшие сутки водолазы обследовали дно и причал в районе села Витязево. Под водой вручную собрали и подняли на поверхность семь мешков с мазутом общим весом 350 кг. С начала работ водолазные группы МЧС России провели 21 спуск.

В районе, где на мель села кормовая часть танкера «Волгонефть-239», установили 2,2 тыс. м боновых заграждений. На месте из танков откачивают мазут и собирают остатки нефтепродуктов с труднодоступных участков побережья.

Татьяна Ручкина