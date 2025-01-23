Глава Кочево сохранил свой пост

Главой Кочевского округа вновь избран Александр Юркин. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помимо господина Юркина в конкурсе участвовала начальник отдела по социально-экономическому развитию местной администрации Екатерина Вавилина. К своим обязанностям господин Юркин приступит с 24 января.

Александр Юркин занимает должность главы Кочевского округа с января 2020 года.

В октябре 2024 года прокурор округа потребовал, чтобы местные депутаты отправили господина Юркина в отставку из-за допущенных им нарушений антикоррупционного законодательства. Речь шла об истории 2022 года, когда прокурор указал Александру Юркину, что в действиях его заместителя Светланы Петровой «есть конфликт интересов и личная заинтересованность». Якобы она принимала невыполненные работы по муниципальным подрядам. После того как депутаты отклонили представление, прокурор обратился в суд. 9 января 2025 года Кочевский суд отказал прокуратуре в требовании досрочной отставки господина Юркина.