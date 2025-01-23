Из Татарстана для очистки от мазута побережья Черного моря отправятся 30 волонтеров, среди них также студенты Казанской ветеринарной академии (КГАВМ им. Н. Э. Баумана). Об этом в ходе пресс-конференции ко Дню студента сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Татарстана для очистки от мазута Черного моря отправятся 30 волонтеров

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Из Татарстана для очистки от мазута Черного моря отправятся 30 волонтеров

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам министра, поездка 30 волонтеров для помощи в очистке побережья Черного моря стала возможной благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Среди них также студентки ветеринарной академии, которые будут помогать животным и птицам», — сказал господин Садыков.

Разлив мазута в Керченском проливе после крушения двух танкеров произошел 15 декабря 2024 года.

Артём Дергунов