С января по ноябрь прошлого года оборот организаций общественного питания в Татарстане составил 72,3 млрд руб. По сравнению с прошлым годом он вырос на 8,3%, свидетельствуют данные Татарстанстата.

В Татарстане оборот общепита за январь-ноябрь 2024 года составил 72 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Самый большой оборот в 7,3 млрд руб. зарегистрировали в октябре 2024 года.

Статистика учитывает оборот кафе и ресторанов, баров, столовых в общественных учреждениях и доставки продуктов.

За 11 месяцев продуктовая корзина в Татарстане подорожала почти на 10%.

Дарья Сайфиева