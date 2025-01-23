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В Воронежской области планируют открыть шестую кофейню «Шоколадницы»

Шестую кофейню сети «Шоколадница» могут открыть в Воронежской области. Она может расположиться в воронежском аэропорту, когда тот откроют. Как рассказал «Ъ-Черноземье» депутат гордумы и глава местного ООО «Стерх» (занимается развитием франшизы «Шоколадница» в Воронеже) Андрей Суверин, объем вложений в проект составит 20–25 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сегодня в регионе функционируют пять заведений сети: три в Ленинском районе, по одному в Коминтерновском и Рамонском районах. Последняя кофейня расположена в ТРЦ «Сити-парк "Град"» недалеко от аэропорта.

Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что господин Суверин планирует продать воронежские точки сети. В разговоре с «Ъ-Черноземье» он пояснил, что с «заинтересованными лицами» велись переговоры, но до сделки не дошло. При этом депутат и его бизнес-партнеры Дмитрий Бережной и Валерий Гревцов готовы рассмотреть «интересные» предложения от покупателей, готовых развивать сеть.

После начала специальной военной операции все аэропорты в Черноземье были закрыты. В мае 2022 года бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров провел переговоры с федеральным властями, результатом которых стало возобновление работы воздушной гавани в регионе. «Тамбов» продолжает принимать и отправлять самолеты. Даты открытия остальных черноземных аэропортов неизвестны.

Анастасия Колпачева

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